***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 13:49
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040298
BIST
15:002.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,43
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
15:0016,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0456
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
15:0017,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0332
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
15:00967,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,03
|Açılış
|: 967,96
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:58
|RTALB
|7,46
|99.660.655
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,74
|7.846.070
|% 9,22
|
|BEYAZ
|9,69
|46.220.221
|% 8,27
|
|ISGYO
|13,93
|168.044.532
|% 7,15
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.277.080
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.291.753
|% -9,98
|
|BERA
|14,74
|404.582.436
|% -7,35
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|46,08
|2.653.859.684
|% -0,22
|
|SISE
|21,56
|2.495.294.883
|% 4,26
|
|EREGL
|26,98
|963.926.711
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,71
|808.367.175
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,98
|734.626.550
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,71
|808.367.175
|% 7,11
|
|ODAS
|2,83
|358.514.202
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,34
|525.957.821
|% 1,17
|
|SISE
|21,56
|2.495.294.883
|% 4,26
|
|TSKB
|1,97
|212.497.876
|% -2,48
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6734
|16,6822
|% 0,26
|
|Euro
|17,3260
|17,3541
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1261
|20,2270
|% 0,05
|
|Frank
|17,3249
|17,4293
|% -0,21
|
|Riyal
|4,4313
|4,4535
|% 0,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-11,92
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.466
|6.564
|-35,00
|
|Tam
|6.464
|6.552
|-89,00
|
|Yarım
|3.164
|3.204
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.601
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,84
|