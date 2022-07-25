***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.07.2022 13:18
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047533
BIST
17:392.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 28,94
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:3917,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1160
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:3918,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0996
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:39985,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:39
|INTEM
|73,15
|37.155.118
|% 10,00
|
|KLRHO
|17,90
|69.803.509
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|193.517.657
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.979.755
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|14.194.182
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|86.915.923
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|ULUUN
|23,62
|481.840.879
|% -6,42
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|THYAO
|49,60
|3.512.943.328
|% -0,90
|
|SISE
|21,16
|1.639.732.443
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|AKBNK
|8,94
|966.507.176
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|EKGYO
|3,15
|1.621.715.197
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|309.881.118
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|924.977.430
|% 2,78
|
|ODAS
|3,76
|608.590.447
|% 3,58
|
|TSKB
|2,42
|355.109.825
|% 3,42
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8264
|17,8432
|% 0,65
|
|Euro
|18,2119
|18,2228
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,3996
|21,5069
|% 0,84
|
|Frank
|18,4053
|18,5161
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7326
|4,7564
|% 0,60
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-11,89
|
|Altın Gr.
|985
|985
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.632
|6.704
|-58,00
|
|Yarım
|3.231
|3.278
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,57
|98,57
|0,19
|
Seans Raporu
17:39
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 1 artarak (% 1.31 ) 2, 248
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ANGEN, INTEM, SKBNK, NTGAZ, KLRHO, MMCAS, DOBUR