***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 17:07
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064978
BIST
17:523.280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -14,93
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:5218,4193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1007
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4193
En Düşük
18,3035
17:5217,9098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1315
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
17:52972,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,06
|Açılış
|: 972,83
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KRPLS
|7,37
|191.462.154
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.475.421
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.869.845
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.213.216.986
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.787.270
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,11
|42.569.883
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.351.862
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.351.921
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.711.983
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|221.220.530
|% -9,96
|
|THYAO
|70,70
|4.644.382.687
|% -0,84
|
|SASA
|61,65
|3.046.108.305
|% 6,20
|
|SAHOL
|27,08
|1.816.169.884
|% -0,66
|
|SISE
|27,04
|1.619.095.591
|% -1,74
|
|HEKTS
|50,40
|1.582.771.164
|% 9,47
|
|EKGYO
|3,97
|1.458.992.998
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,49
|1.126.548.952
|% 5,90
|
|VAKBN
|7,55
|1.550.186.308
|% -2,58
|
|HALKB
|7,59
|1.315.731.464
|% -2,69
|
|DOHOL
|5,27
|877.168.012
|% 0,38
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3966
|18,4193
|% 0,55
|
|Euro
|17,8913
|17,9098
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,0843
|20,1850
|% -2,25
|
|Frank
|18,6976
|18,8102
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8783
|4,9028
|% 0,56
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,59
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-9,15
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.663
|6.778
|16,00
|
|Yarım
|3.239
|3.304
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|-0,40
|
|B. Petrol
|86,06
|86,06
|-4,40
|
Seans Raporu
17:52
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