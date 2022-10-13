***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 16:21
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071631
BIST
16:333.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 12,90
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:3318,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0235
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:3318,0101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:33983,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -15,33
|Açılış
|: 983,46
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:33
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|116.600.310
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.532.118
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|96.040.539
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|832.603.528
|% -9,93
|
|RODRG
|28,12
|9.487.533
|% -9,06
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,05
|6.405.453.292
|% 2,29
|
|PETKM
|14,82
|2.053.315.389
|% 1,16
|
|AKBNK
|12,88
|1.860.263.927
|% -0,39
|
|SASA
|83,05
|1.827.037.999
|% 1,40
|
|ASELS
|31,08
|1.684.944.346
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,11
|1.023.148.130
|% -0,72
|
|YKBNK
|8,25
|1.429.684.752
|% 0,61
|
|ISCTR
|8,17
|1.289.587.456
|% -0,97
|
|ODAS
|8,28
|1.254.932.873
|% 6,29
|
|DOHOL
|5,39
|809.323.895
|% 2,47
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5884
|% 0,13
|
|Euro
|17,9984
|18,0101
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,7071
|20,8110
|% 0,78
|
|Frank
|18,3951
|18,5059
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,16
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-26,46
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-71,00
|
|Tam
|6.648
|6.708
|-85,00
|
|Yarım
|3.239
|3.279
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-0,21
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 48 artarak (% 0.30 ) 3, 125
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GESAN, COSMO, AZTEK, ARASE, KLRHO, YEOTK, IZMDC, YAPRK, CELHA
-
16:48
KONKA, EMNIS, ELITE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
BASCM, DYOBY, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 123 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 125 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem