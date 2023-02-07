***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:14
***ULUUN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULUUN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110252
BIST
10:194.750
En Yüksek
|Değişim
|: -3,66%
|| -180,39
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.749
10:1918,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:1920,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:191.134,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.134,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|11.817.780
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|222.273
|% 9,97
|
|NUHCM
|114,00
|10.911.629
|% 9,93
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|VKING
|36,40
|1.096.768
|% -9,99
|
|TURSG
|8,63
|14.192.312
|% -9,73
|
|GSRAY
|8,60
|45.790.290
|% -8,22
|
|CANTE
|66,55
|12.688.706
|% -7,57
|
|ISBIR
|79,30
|39.650
|% -7,20
|
|KRDMD
|18,01
|512.868.604
|% 1,98
|
|THYAO
|134,40
|370.463.208
|% -3,93
|
|EREGL
|39,44
|322.928.228
|% -1,55
|
|OYAKC
|24,50
|277.415.131
|% 8,12
|
|ASELS
|55,85
|269.720.613
|% -5,02
|
|KRDMD
|18,01
|512.868.604
|% 1,98
|
|BSOKE
|6,47
|95.406.479
|% 1,41
|
|YKBNK
|8,57
|101.598.987
|% -3,49
|
|OYAKC
|24,50
|277.415.131
|% 8,12
|
|BUCIM
|5,94
|65.642.202
|% 6,45
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8312
|% 0,03
|
|Euro
|20,2198
|20,2261
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,5929
|22,7062
|% 0,13
|
|Frank
|20,2446
|20,3665
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,56
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.745
|7.813
|25,00
|
|Yarım
|3.784
|3.823
|12,00
|
|Çeyrek
|1.892
|1.911
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,16
|82,16
|1,17
|