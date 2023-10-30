***ULUUN* *EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.10.2023 17:08
***ULUUN******EMVAR*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ULUUN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Ulusoy Un) fon kullanıcısı olarak yer alacağı,
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 02.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 27.10.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211507
BIST
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18:057.713
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,44
|Açılış
|: 7.688
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.661
En Yüksek
7.786
18:0528,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1086
|Açılış
|: 28,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,2050
|
28,3466
En Düşük
28,1277
18:0530,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2279
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8250
|
30,0488
En Düşük
29,7300
18:051.817,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.817,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.817,19
|
1.826,16
En Düşük
1.805,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|10.979,10
|281.974.442
|% 10,00
|
|TURGG
|590,90
|15.683.668
|% 10,00
|
|PNLSN
|58,30
|40.095.875
|% 10,00
|
|ULUFA
|12,32
|48.638.831
|% 10,00
|
|CMENT
|278,30
|3.580.051
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.118,50
|34.540.024
|% -10,00
|
|INTEM
|326,70
|71.837.062
|% -10,00
|
|ISBTR
|493.200,00
|9.864.000
|% -10,00
|
|MAALT
|1.185,30
|275.920.110
|% -9,99
|
|GEDIK
|16,87
|283.290.612
|% -9,98
|
|THYAO
|218,90
|7.808.411.010
|% 0,78
|
|ASTOR
|130,40
|5.582.517.811
|% 2,76
|
|TUPRS
|141,40
|5.534.870.623
|% 2,02
|
|MIATK
|826,50
|3.882.154.832
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|3.242.286.774
|% -0,16
|
|ZOREN
|5,51
|1.325.886.809
|% 0,55
|
|MHRGY
|5,55
|1.354.555.354
|% -9,90
|
|EKGYO
|6,72
|1.383.093.123
|% 0,30
|
|ODAS
|13,12
|2.085.423.128
|% 0,08
|
|YKBNK
|17,54
|2.175.608.663
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2690
|28,2753
|% 0,39
|
|Euro
|29,9994
|30,0133
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,2370
|34,4087
|% 0,58
|
|Frank
|31,2083
|31,3963
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5129
|7,5506
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|-6,82
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.817
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|12.201
|12.386
|-78,00
|
|Tam
|11.948
|12.067
|19,00
|
|Yarım
|5.992
|6.059
|10,00
|
|Çeyrek
|2.987
|3.029
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,21
|21,24
|0,28
|
|B. Petrol
|86,67
|86,67
|-2,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU050
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MHRGY, PRZMA, INTEM, ISBTR, MRSHL
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