***ULUUN* *MARTI* *SAMAT* *NETAS* *ALBRK* *OZKGY* *KRONT* *SERVE* *OZRDN* *INFO* *EDATA* *ALK* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma









***ULUUN******MARTI******SAMAT******NETAS******ALBRK******OZKGY******KRONT******SERVE******OZRDN******INFO******EDATA******ALK******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ALK, ALBRK, EDATA, KRONT, NETAS, MARTI, OZKGY, OZRDN, SAMAT, SERVE, ULUUN, IYF, INFO]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026495BIST