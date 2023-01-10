***ULUUN* *SOKE*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 10:31
***ULUUN******SOKE*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022-05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118.24 katına denk gelen 68.7 milyar TL değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099264
BIST
11:445.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,97
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:4418,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:4420,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0273
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:441.131,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.131,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:44
|EUHOL
|2,37
|52.176.829
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|2.884.515
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.049.386
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.078.085
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|493.056
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,38
|221.405.144
|% -7,39
|
|POLTK
|2.011,80
|30.805.379
|% -6,21
|
|EGGUB
|104,40
|55.058.500
|% -6,03
|
|THYAO
|138,30
|2.773.925.950
|% -0,07
|
|ASELS
|59,80
|2.533.862.190
|% 1,18
|
|EREGL
|40,04
|2.457.514.526
|% 0,55
|
|KRDMD
|19,00
|2.224.070.654
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,95
|1.671.257.407
|% 2,52
|
|EKGYO
|8,95
|1.671.257.407
|% 2,52
|
|KRDMD
|19,00
|2.224.070.654
|% 1,12
|
|KATMR
|2,38
|221.405.144
|% -7,39
|
|YKBNK
|10,27
|905.715.316
|% 1,48
|
|AKBNK
|18,20
|1.185.474.186
|% 2,19
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7757
|18,7804
|% 0,05
|
|Euro
|20,1668
|20,1762
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7850
|22,8993
|% -0,01
|
|Frank
|20,3280
|20,4504
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,11
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,48
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.720
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,29
|