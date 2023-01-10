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***ULUUN* *SOKE*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2023 10:31
***ULUUN* *SOKE*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULUUN******SOKE*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022-05.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söke Un" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 4-5-6 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 7,50 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 581.250.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118.24 katına denk gelen 68.7 milyar TL değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 159,17 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 47,42 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,09 katı talep gelmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099264


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Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.657 7.716 8,00  
Yarım 3.720 3.775 4,00  
Çeyrek 1.860 1.887 2,00  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 -0,11  
Gümüş Gr. 14,16 14,18 -0,09  
B. Petrol 79,36 79,36 -0,29  
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