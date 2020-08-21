***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.08.2020 18:19
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.08.2020
Tescil Tarihi
21.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 faaliyet yılında DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ' ile çalışılmasına ilişkin 20.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da alınan karar, 21.08.2020 tarihinde Samsun Ticaret ve Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870713
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.141
En Düşük
1.107
18:057,3315
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
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7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6316
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7168
En Düşük
8,4895
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|Açılış
|: 455,27
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
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460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3226
|7,3315
|% 0,47
|
|Euro
|8,6123
|8,6316
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,5459
|9,5938
|% -0,73
|
|Frank
|7,9755
|8,0235
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9441
|1,9538
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-12,43
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,68
|43,68
|-1,20
|