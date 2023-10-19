***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak modeliyle kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.10.2023 tarihli toplantısında1. Şirket'imizin varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketimizin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak iki şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile SPK'nun 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesine, şirketimizin yeni kurulacak şirketlerin paylarına %100'üne iştirak edecek olması ve tek pay sahibi olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nun II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına kısmi bölünme işleminin şirketimizin 30.06.2023 tarihli olarak hazırlanmış finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,2. Kısmi bölünme ile Şirket'imizin aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen gayrimenkuller yeni kurulacak olan Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olacaktır. Yeni kurulacak şirketin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden bölünmesiyle Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması amacıyla gayrimenkul portföyünün bir kısmının Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine,Taşınmaz NoİlİlçeAdresNitelikAdaParselm2108196167TekirdağSüleymanpaşaKumbağ Köyü Dişbudak MevkiiArsa4133.005,27108925159TekirdağSüleymanpaşaKumbağ Köyü Dişbudak MevkiiArsa4127.204,44101083650TekirdağSüleymanpaşaKumbağ Köyü Dişbudak MevkiiTarla25014.521,85109508954TekirdağSüleymanpaşaKumbağ Köyü Dişbudak MevkiiArsa2483850.197,563. Yine aynı şekilde Kısmi bölünme ile Şirket'imizin aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen gayrimenkulü ve aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıkları yeni kurulacak olan Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş. isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olacaktır. Şirket'imizin esas sözleşmesindeki ana faaliyet konularına yoğunlaşması amacıyla gayrimenkul portföyünün bir kısmının gayrimenkul portföyünün işletilmesi ve sair yöntemlerle değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine,Taşınmaz NoİlİlçeAdresNitelikAdaParselm2YozgatSorgunBahadın/Tatlı Mah. Kızılyokuş MevkiiLisanslı Depo(Bkz. Tapu Snd.)1031430.222,37Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207851BIST