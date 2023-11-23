***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Duyuru Metninin SPK Tarafından Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.10.2023 tarihli Kap duyurusunda özetle aktifimizde kayıtlı bazı gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne devredilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararına istinaden onay için SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilen yazıda, söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği bildirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlaBölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme PlanıEK: 2 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 KISMİ BÖLÜNME SPK ONAYLI DUYURU METNİ .pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219683BIST