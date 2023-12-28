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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2023 21:54
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 25.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Sermaye Tescil Tarihi 25.12.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde kayıtlı bazı gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne devredilmesi işlemine ilişkin şirket kuruluşları gerçekleştirilmiş, Yozgat/Sorgun'da yer alan gayrimenkulün yeni kurulan Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne tapu tescil işlemi 27.12.2023, Tekirdağ/Süleymanpaşa'da yer alan gayrimenkullerin Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'ne tapu tescil işlemi ise 28.12.2023 (Bugün) tarihinde gerçekleştirilerek süreç tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme Planı
EK: 2 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3 KISMİ BÖLÜNME SPK ONAYLI DUYURU METNİ .pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230332


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