***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.10.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş., Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 30.404.350Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 190.970.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.970.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 22.035.000B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 14.690.000C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 154.245.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 25.12.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSermaye Tescil Tarihi 25.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz aktifinde kayıtlı bazı gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş. ve Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne devredilmesi işlemine ilişkin şirket kuruluşları gerçekleştirilmiş, Yozgat/Sorgun'da yer alan gayrimenkulün yeni kurulan Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne tapu tescil işlemi 27.12.2023, Tekirdağ/Süleymanpaşa'da yer alan gayrimenkullerin Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'ne tapu tescil işlemi ise 28.12.2023 (Bugün) tarihinde gerçekleştirilerek süreç tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlaBölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme PlanıEK: 2 ULUSOY UN KISMİ BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 KISMİ BÖLÜNME SPK ONAYLI DUYURU METNİ .pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230332BIST