***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan Esas Sözleşmeyi güncelleme amacıyla gönderilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 08/04/2021 09/04/2021 10306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927510BIST