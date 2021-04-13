***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
13.04.2021 17:04
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan Esas Sözleşmeyi güncelleme amacıyla gönderilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/04/2021 09/04/2021 10306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927510
BIST
16:561.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:568,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:569,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:56457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,82
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MTRKS
|49,56
|6.583.501
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.178.636
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.574.436
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.482.675
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.197.458
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.433.631
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,38
|1.760.770.139
|% 5,98
|
|GARAN
|6,69
|1.044.895.147
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|685.193.851
|% 0,54
|
|FENER
|32,74
|608.469.232
|% 4,60
|
|THYAO
|11,78
|604.630.056
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,78
|496.660.730
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|292.252.397
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|463.220.715
|% 0,48
|
|GARAN
|6,69
|1.044.895.147
|% 1,06
|
|EREGL
|17,38
|1.760.770.139
|% 5,98
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1490
|8,1526
|% 0,04
|
|Euro
|9,7313
|9,7384
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1628
|11,2187
|% -0,04
|
|Frank
|8,8042
|8,8572
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1658
|2,1766
|% -0,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|24,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|11,99
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|0,58
|
Seans Raporu
16:56
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17:08TTRAK
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17:04XU050
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, QUAGR, TKURU, DERHL, BJKAS
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17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ETYAT, BALAT, BRKO, FRIGO, ADESE, MERIT, SONME, VAKFN, UTPYA