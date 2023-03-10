***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarUlusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemi Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123142BIST