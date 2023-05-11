***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023Açıklamalar10.05.2023 tarihli Kap açıklamasıyla duyurduğumuz Faaliyet Raporumuzun 17. Sayfasında "3,8 milyon TL" yerine "3,8 milyar TL" olarak düzeltilmiş, 7. Sayfasında "2021 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %4,8'ini gerçekleştirmiştir." yerine "2022 yılında Türkiye'de sektör ihracatının yaklaşık %8,8'ini gerçekleştirmiştir." şeklinde güncellenmiştir.Güncellenmiş rapor ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150577BIST