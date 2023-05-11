***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
11.05.2023 19:19
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Açıklamalar
10.05.2023 tarihli Kap açıklamasıyla duyurduğumuz Faaliyet Raporumuzun 17. Sayfasında "3,8 milyon TL" yerine "3,8 milyar TL" olarak düzeltilmiş, 7. Sayfasında "2021 yılında Türkiye'de sektör ihracatının %4,8'ini gerçekleştirmiştir." yerine "2022 yılında Türkiye'de sektör ihracatının yaklaşık %8,8'ini gerçekleştirmiştir." şeklinde güncellenmiştir.
Güncellenmiş rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150577
BIST
18:054.848
En Yüksek
|Değişim
|: 7,87%
|| 353,53
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
18:0519,5582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0197
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
18:0521,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0466
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
18:051.266,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,11
|Açılış
|: 1.267,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|267,40
|323.609.930
|% 10,00
|
|TUPRS
|71,50
|3.750.347.395
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.753.108
|% 10,00
|
|FROTO
|575,40
|1.492.439.698
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|547.650.075
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.668.028
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.753.671
|% -10,00
|
|GRTRK
|18,40
|1.143.662.025
|% -9,98
|
|CUSAN
|15,88
|74.059.727
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,54
|1.645.023.291
|% -8,89
|
|THYAO
|136,30
|7.906.719.813
|% 7,49
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EREGL
|31,10
|4.797.883.187
|% 5,71
|
|SISE
|40,40
|4.403.940.278
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.186.874.197
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|2.082.641.575
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.230.487.052
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|523.001.322
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,25
|3.423.150.168
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5566
|19,5609
|% 0,11
|
|Euro
|21,3680
|21,3765
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,3939
|24,5162
|% -0,77
|
|Frank
|21,7822
|21,9134
|% -0,38
|
|Riyal
|5,2006
|5,2266
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|-16,11
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.860
|124,00
|
|Çeyrek
|2.332
|2.423
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|-0,72
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407