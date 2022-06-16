***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiTekkeköy Üretim Tesislerinde Faaliyetlerin DurdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiTekkeköy Üretim Tesislerinde Faaliyetlerin DurdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniŞirket aktiflerinin daha verimli bir şekilde kullanılması amacıyla ve 50.yıl üretim tesisimizde ikame kapasite artışlarının tamamlanarak toplam üretim kapasitemizde bir azalma ya da kayıp yaşanmayacak olması nedeniyleVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi16.06.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi17.06.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi50.Yıl Üretim Tesislerimizde eş anlı olarak yapılan kapasite artışı nedeniyle şirketin üretim miktarı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi50.Yıl Üretim Tesislerimizde eş anlı olarak yapılan kapasite artışı nedeniyle şirketin üretim miktarı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıKısmen durdurma söz konusu değildir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirket yönetimi, söz konusu tesiste üretimi durdurmadan önce herhangi bir üretim ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamış ve 50.Yıl Üretim Tesislerinde eş anlı olarak kapasite artışı sağlanmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden faaliyete başlanmayacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihYokturŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği50.yıl üretim tesislerindeki ek üretim kapasitemizin eş anlı olarak devreye alınması nedeniyle işletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir.AçıklamalarŞirketimizin Samsun/Tekkeköy'de bulunan 500 ton/gün kapasiteli fabrikasında kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla 16.06.2022 itibariyle üretime son verilmiştir. Gayrimenkul Piyasasındaki nispi fiyat dengesizlikleri nedeniyle söz konusu tesisimizin acilen satışına dönük bir kararımız bulunmamaktadır. Söz konusu tesisin yer aldığı gayrimenkul ile ilgili nihai karar verilene kadar depolama kapasitesi korunarak Şirket faaliyetlerinde kullanılacak olup üretimde kullanılan makinaların ve tesisin bulunduğu gayrimenkulün satışının yapılması için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037810BIST