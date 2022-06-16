***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
16.06.2022 19:23
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Tekkeköy Üretim Tesislerinde Faaliyetlerin Durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Tekkeköy Üretim Tesislerinde Faaliyetlerin Durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Şirket aktiflerinin daha verimli bir şekilde kullanılması amacıyla ve 50.yıl üretim tesisimizde ikame kapasite artışlarının tamamlanarak toplam üretim kapasitemizde bir azalma ya da kayıp yaşanmayacak olması nedeniyle
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
16.06.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
17.06.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
50.Yıl Üretim Tesislerimizde eş anlı olarak yapılan kapasite artışı nedeniyle şirketin üretim miktarı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
50.Yıl Üretim Tesislerimizde eş anlı olarak yapılan kapasite artışı nedeniyle şirketin üretim miktarı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Kısmen durdurma söz konusu değildir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
0
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
0
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirket yönetimi, söz konusu tesiste üretimi durdurmadan önce herhangi bir üretim ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamış ve 50.Yıl Üretim Tesislerinde eş anlı olarak kapasite artışı sağlanmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yeniden faaliyete başlanmayacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Yoktur
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
50.yıl üretim tesislerindeki ek üretim kapasitemizin eş anlı olarak devreye alınması nedeniyle işletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı öngörülmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin Samsun/Tekkeköy'de bulunan 500 ton/gün kapasiteli fabrikasında kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla 16.06.2022 itibariyle üretime son verilmiştir. Gayrimenkul Piyasasındaki nispi fiyat dengesizlikleri nedeniyle söz konusu tesisimizin acilen satışına dönük bir kararımız bulunmamaktadır. Söz konusu tesisin yer aldığı gayrimenkul ile ilgili nihai karar verilene kadar depolama kapasitesi korunarak Şirket faaliyetlerinde kullanılacak olup üretimde kullanılan makinaların ve tesisin bulunduğu gayrimenkulün satışının yapılması için Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037810
BIST