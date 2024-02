***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Yönetim Kurulu Kararı alınmamıştır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEdel Food and Agriculture LimitedEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuUn ve Tahıl TicaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1254,94 $ Kuruluş sermayesiEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.02.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.250 $Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar1.254,94 $Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,00023İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,00019Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 27.02.2024 tarihli saat 09:14:17 kap açıklamamızı "Finansal Duran Varlık Edinimi" şablonu ile bilgilerinize sunarız.Şirketimiz tarafından 12.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Malta'da yerleşik ve uluslararası emtia ticareti alanında faaliyet göstermek üzere Malta ticaret hukukuna göre iki farklı statüde iki farklı şirket kurulması çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu. Edel Food and Agriculture Limited ünvanlı şirketimizin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup diğer şirketimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252872BIST