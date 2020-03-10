***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 3.052.037.806 2.984.555.718Satışların Maliyeti30 -2.892.155.932 -2.875.622.716TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.881.874 108.933.002BRÜT KAR (ZARAR)159.881.874 108.933.002Genel Yönetim Giderleri31 -13.890.975 -10.032.131Pazarlama Giderleri31 -42.862.813 -33.997.935Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -123.301 -125.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 143.406.207 318.518.480Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -92.289.385 -173.754.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.121.607 209.541.206Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.391.507 990.528Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -118.445 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri34.110Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 601.824 666.376FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)157.030.603 211.198.110Finansman Gelirleri34 130.008.931 286.711.355Finansman Giderleri34 -250.998.297 -475.073.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.041.237 22.835.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -9.045.886 -2.929.535Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.439.522 -10.534.856Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.606.364 7.605.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.995.351 19.906.171DÖNEM KARI (ZARARI)26.995.351 19.906.171Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.995.351 19.906.171Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,32720000 0,24130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.442.793 -19.948.944Dönem Karı (Zararı)29 26.995.351 19.906.171Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.101.606 -8.124.578Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 5.902.392 2.905.672Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler719.639 215.643Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.126.789 -3.521.121Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.606.364 -7.724.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.539.750 -31.730.537Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -120.365.597 -89.959.506Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.342.509 698.447Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -154.092.363 73.464.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 178.652.741 -9.830.475Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 3.749.647 -36.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.858.331 -6.066.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-54.442.793 -19.948.944YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-81.202.922 -10.532.698Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7/18 -1.666.434 -560.219Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21/22 166.734 38.647Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21/22 -46.522.881 -43.881.617Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.700.000 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları13 -31.480.341 33.870.491FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.073.834 121.710.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri519.761.499 674.508.806Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-436.577.903 -529.039.335Ödenen Faiz34 -48.841.991 -37.401.392Alınan Faiz34 13.732.229 13.642.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.571.881 91.229.227Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.868.824 1.477.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-84.703.057 92.706.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ233.269.456 140.562.922DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.566.399 233.269.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 148.566.399 233.269.456Finansal Yatırımlar7 2.556.735 820.159Ticari Alacaklar10 542.120.772 421.755.175İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.074.624 216.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 539.046.148 421.539.172Diğer Alacaklar11 9.638.349 1.180.276İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.638.349 1.180.276Türev Araçlar13 4.094.473 4.580.190Stoklar14 302.969.241 148.876.878Peşin Ödenmiş Giderler16 46.484.266 37.766.646Diğer Dönen Varlıklar28 8.962.226 9.264.619ARA TOPLAM1.065.392.461 857.513.399TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.065.392.461 857.513.399DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 67.500Ticari Alacaklar10 8.822.866 8.822.866İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 8.822.866 8.822.866Diğer Alacaklar11 1.119.854 235.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 4.612.490 4.615.132Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 11.500.000 9.800.000Maddi Duran Varlıklar21 179.250.534 138.747.769Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 365.879 414.889Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 365.879 414.889Peşin Ödenmiş Giderler16 3.042.014 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı36 6.393.414 12.601.047TOPLAM DURAN VARLIKLAR215.107.051 178.346.635TOPLAM VARLIKLAR1.280.499.512 1.035.860.034KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 101.222.155 98.238.325Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 81.548.763 68.339.260Ticari Borçlar10 574.934.836 379.799.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 167.724 7.276.056İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 574.767.112 372.523.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 1.444.264 977.037Diğer Borçlar11 3.781.764 32.117İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 3.540.013 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 241.751 32.117Türev Araçlar13 2.244.832 34.210.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 20.809.296 6.543.756Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.572.145 5.918.271Kısa Vadeli Karşılıklar264.463 210.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26/24 10.842 8.740Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 253.621 201.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 10.686.367 1.507.535İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.686.367 1.507.535ARA TOPLAM798.508.885 595.776.972TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER798.508.885 595.776.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 198.710.777 170.957.065Ticari Borçlar10 0 16.482.888Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 0 291.915Uzun Vadeli Karşılıklar2.055.194 1.283.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26/24 2.055.194 1.283.161Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 7.930.854 7.579.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER208.696.825 196.594.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.007.205.710 792.371.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.293.802 243.488.845Ödenmiş Sermaye84.500.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.445.108 -3.445.108Paylara İlişkin Primler (İskontolar)38.607.992 38.607.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.601.628 26.779.271Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.601.628 26.779.271Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27.202.058 27.296.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-600.430 -517.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.346.131 1.477.307Yabancı Para Çevrim Farkları4.346.131 1.477.307Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.171.315 9.138.328Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.516.493 66.524.884Net Dönem Karı veya Zararı26.995.351 19.906.171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.293.802 243.488.845TOPLAM KAYNAKLAR1.280.499.512 1.035.860.034Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -489.899 72.260 72.260 7.444.207 51.899.755 16.595.085 68.494.840 195.674.191 195.674.191Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler29 -423.512 -423.512 -423.512 -423.512Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler29 -147.677 -147.677 -147.677 1.694.121 15.048.641 -16.595.085 -1.546.444 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 26.882.318 -27.630 26.854.688 26.854.688 1.477.307 1.477.307 19.906.171 19.906.171 48.238.166 48.238.166Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 26.779.271 26.779.271 1.477.307 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 86.431.055 243.488.845 0 243.488.845Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 26.779.271 26.779.271 1.477.307 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 86.431.055 243.488.845 243.488.845Transferler29 -118.425 -118.425 -118.425 2.032.987 17.991.609 -19.906.171 -1.914.562 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 23.683 -82.901 -59.218 -59.218 2.868.824 2.868.824 26.995.351 26.995.351 29.804.957 29.804.957Dönem Sonu Bakiyeler29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 0 273.293.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26.995.351 19.906.171DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 -59.218 26.854.688Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 30.146.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-106.283 -35.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.065 -3.256.223Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri47.065 -3.256.223Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.868.824 1.477.307Yabancı Para Çevrim Farkları2.868.824 1.477.307DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.809.606 28.331.995TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.804.957 48.238.166Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.804.957 48.238.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826496BIST