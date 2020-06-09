***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.059.107.296 781.602.188Satışların Maliyeti22 -997.286.076 -742.785.154TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.821.220 38.817.034BRÜT KAR (ZARAR)61.821.220 38.817.034Genel Yönetim Giderleri23 -5.039.028 -3.225.531Pazarlama Giderleri23 -13.057.053 -9.984.154Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -45.073 -27.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 48.794.884 49.489.384Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -15.446.333 -18.455.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)77.028.617 56.614.364Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 390.103 152.094TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -196.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 227.214 123.648FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.449.174 56.890.106Finansman Gelirleri26 45.821.776 28.308.927Finansman Giderleri26 -97.251.829 -68.535.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.019.121 16.663.911Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 -6.586.341 -9.689.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.022.467 -469.387Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.563.874 -9.220.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.432.780 6.974.440DÖNEM KARI (ZARARI)19.432.780 6.974.440Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.432.780 6.974.440Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,23560000 0,08500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.158.149 -75.143.524Dönem Karı (Zararı)21 19.432.780 6.974.440Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.280.709 11.610.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.333.425 1.234.826Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler764.028 48.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.619.383 1.107.771Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.563.873 9.220.084İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler96.444.660 -93.728.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -44.424.007 -142.688.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.753.818 -23.112.205Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 61.232.447 -2.845.460Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 206.676.551 59.846.526Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -640.314 851.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-124.646.199 14.218.868Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları126.158.149 -75.143.524YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.898.293 -53.538.247Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5/13 51.653 -88.233Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15/16 173.191 58.822Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15/16 -3.871.810 -7.301.212Türev Araçlardan Nakit Çıkışları9 -24.251.327 -46.207.624FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.376.522 45.995.087Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri161.414.367 171.030.020Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-57.942.589 -115.239.129Ödenen Faiz26 -12.156.965 -12.515.216Alınan Faiz26 2.061.709 2.719.412YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.636.378 -82.686.684Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21 5.144.870 989.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)196.781.248 -81.697.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.566.399 233.269.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 345.347.647 151.571.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 345.347.647 148.566.399Finansal Yatırımlar5 2.821.209 2.556.735Ticari Alacaklar7 586.502.579 542.120.772Diğer Alacaklar8 10.633.511 9.638.349Türev Araçlar9 26.100.968 4.094.473Stoklar10 241.736.794 302.969.241Peşin Ödenmiş Giderler11 157.105.667 46.484.266Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.104.513 0Diğer Dönen Varlıklar20 8.969.237 8.962.226ARA TOPLAM1.380.322.125 1.065.392.461TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.380.322.125 1.065.392.461DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 8.865.066 8.822.866Diğer Alacaklar8 1.878.510 1.119.854Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.296.363 4.612.490Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 11.500.000 11.500.000Maddi Duran Varlıklar15 224.369.990 179.250.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 347.322 365.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 347.322 365.879Peşin Ödenmiş Giderler11 3.042.014 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 5.616.111 6.393.414TOPLAM DURAN VARLIKLAR259.915.376 215.107.051TOPLAM VARLIKLAR1.640.237.501 1.280.499.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 178.757.502 101.222.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 87.874.092 81.548.763Ticari Borçlar7 781.611.387 574.934.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.495.125 1.444.264Diğer Borçlar8 3.141.450 3.781.764Türev Araçlar9 0 2.244.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 13.645.448 20.809.296Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.022.467 1.572.145Kısa Vadeli Karşılıklar18 640.952 264.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18/19 177.904 10.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 463.048 253.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 3.435.758 10.686.367ARA TOPLAM1.073.624.181 798.508.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.073.624.181 798.508.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 210.846.006 198.710.777Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.339.483 2.055.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.339.483 2.055.194Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 21.361.994 7.930.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.547.483 208.696.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.308.171.664 1.007.205.710ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar332.065.837 273.293.802Ödenmiş Sermaye84.500.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.445.108 -3.445.108Paylara İlişkin Primler (İskontolar)38.607.992 38.607.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)60.796.013 26.601.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.796.013 26.601.628Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)61.315.908 27.202.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-519.895 -600.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.491.001 4.346.131Yabancı Para Çevrim Farkları9.491.001 4.346.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.171.315 11.171.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları111.511.844 84.516.493Net Dönem Karı veya Zararı19.432.780 26.995.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR332.065.837 273.293.802TOPLAM KAYNAKLAR1.640.237.501 1.280.499.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845Transferler21 2.032.987 17.873.184 -19.906.171Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 18.434 989.223 6.974.440 7.982.097 7.982.097Dönem Sonu Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -499.095 2.466.530 11.171.315 84.398.068 6.974.440 251.470.942 251.470.942Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 273.293.802Transferler21 26.995.351 -26.995.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 34.113.850 80.535 5.144.870 19.432.780 58.772.035 58.772.035Dönem Sonu Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.315.908 -519.895 9.491.001 11.171.315 111.511.844 19.432.780 332.065.837 332.065.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.432.780 6.974.440DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 34.194.385 18.434Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.735.705 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)103.250 23.634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.644.570 -5.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.644.570 -5.200Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.144.870 989.223Yabancı Para Çevrim Farkları5.144.870 989.223DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.339.255 1.007.657TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.772.035 7.982.097Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.772.035 7.982.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850369BIST