***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.165.124.022 1.510.796.915 1.106.016.726 729.194.727Satışların Maliyeti22 -2.065.104.269 -1.426.487.161 -1.067.818.193 -683.702.007TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.019.753 84.309.754 38.198.533 45.492.720BRÜT KAR (ZARAR)100.019.753 84.309.754 38.198.533 45.492.720Genel Yönetim Giderleri23 -8.871.789 -6.246.910 -3.832.761 -3.021.379Pazarlama Giderleri23 -23.963.998 -20.540.210 -10.906.945 -10.556.056Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -46.997 -54.567 -1.924 -27.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 89.086.163 90.742.263 40.291.279 41.352.421Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -31.309.271 -75.054.568 -15.862.938 -56.599.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)124.913.861 73.155.762 47.885.244 16.640.940Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 507.890 265.209 117.787 113.115Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -102.008 0 -102.008 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri24 -165.910 81.616 30.850 -17.926Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 504.221 275.224 277.007 151.576FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)125.658.054 73.777.811 48.208.880 16.887.705Finansman Gelirleri26 105.692.884 61.539.044 59.871.108 33.230.117Finansman Giderleri26 -201.184.575 -110.058.174 -103.932.746 -41.523.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.166.363 25.258.681 4.147.242 8.594.770Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri27 -5.929.151 -9.075.844 657.190 613.627Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.209.368 -1.207.331 -186.901 -737.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.719.783 -7.868.513 844.091 1.351.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397DÖNEM KARI (ZARARI)24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,29380000 0,19620000 0,05820000 0,11160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.425.735 64.575.846Dönem Karı (Zararı)21 24.237.212 16.182.837Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.269.039 10.025.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 5.553.847 2.834.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler651.718 118.827Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.656.309 -796.310Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.719.783 7.868.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler154.919.484 38.367.451Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 47.532.298 22.935.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.695.041 -10.144.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 123.601.479 66.274.283Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -10.813.303 -30.515.335Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 11.998.389 20.302İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.704.338 -10.202.535Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları183.425.735 64.575.846YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.611.718 -56.093.330Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5,13 0 95.868Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5,13 -107.083 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 281.119 60.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,16 -19.225.782 -16.533.017Türev Araçlardan Nakit Çıkışları9 -31.559.972 -39.716.629FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.218.805 33.724.003Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri444.606.602 212.984.566Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.493.534 -159.929.038Ödenen Faiz26 -28.881.721 -25.140.102Alınan Faiz26 4.987.458 5.808.577YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)368.032.822 42.206.519Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21 7.134.297 1.386.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)375.167.119 43.593.260DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 148.566.399 233.269.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 523.733.518 276.862.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 523.733.518 148.566.399Finansal Yatırımlar5 2.702.937 2.556.735Ticari Alacaklar7 494.535.307 542.120.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar922.491 3.074.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar493.612.816 539.046.148Diğer Alacaklar8 9.639.422 9.638.349İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 23.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.639.422 9.614.891Türev Araçlar9 33.409.613 4.094.473Stoklar10 179.367.762 302.969.241Peşin Ödenmiş Giderler11 62.534.289 46.484.266Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 500.820 0Diğer Dönen Varlıklar20 10.391.523 8.962.226ARA TOPLAM1.316.815.191 1.065.392.461TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.316.815.191 1.065.392.461DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar7 8.876.033 8.822.866Diğer Alacaklar8 2.813.822 1.119.854Türev Araçlar9 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 4.573.371 4.612.490Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 11.500.000 11.500.000Maddi Duran Varlıklar15 236.169.250 179.250.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 573.684 365.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar573.684 365.879Peşin Ödenmiş Giderler11 3.042.014 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 6.403.281 6.393.414TOPLAM DURAN VARLIKLAR273.951.455 215.107.051TOPLAM VARLIKLAR1.590.766.646 1.280.499.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 221.027.632 101.222.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 114.559.240 81.548.763Ticari Borçlar7 564.121.533 574.934.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.058.986 167.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar561.062.547 574.767.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.249.626 1.444.264Diğer Borçlar8 15.780.153 3.781.764İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15.609.517 3.540.013İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar170.636 241.751Türev Araçlar9 0 2.244.832Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 27.024.514 20.809.296Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 2.266.443 1.572.145Kısa Vadeli Karşılıklar19 393.146 264.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar263.980 10.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar129.166 253.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 5.247.291 10.686.367ARA TOPLAM952.669.578 798.508.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER952.669.578 798.508.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 275.457.319 198.710.777Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.477.181 2.055.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.477.181 2.055.194Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 21.300.460 7.930.854TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.234.960 208.696.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.251.904.538 1.007.205.710ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar338.862.108 273.293.802Ödenmiş Sermaye21 84.500.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)21 -3.445.108 -3.445.108Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 38.607.992 38.607.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 60.777.786 26.601.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.777.786 26.601.628Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)61.299.398 27.202.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-521.612 -600.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 11.480.428 4.346.131Yabancı Para Çevrim Farkları11.480.428 4.346.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 11.171.315 11.171.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 111.532.483 84.516.493Net Dönem Karı veya Zararı21 24.237.212 26.995.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR338.862.108 273.293.802TOPLAM KAYNAKLAR1.590.766.646 1.280.499.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 243.488.845 243.488.845Transferler21 2.032.987 17.873.184 -19.906.171Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 90.902 1.386.741 16.182.837 17.478.676 17.478.676Dönem Sonu Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -608.431 2.864.048 11.171.315 84.398.068 16.182.837 260.967.521 260.967.521Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 273.293.802 273.293.802Transferler21 -20.639 27.015.990 -26.995.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 34.117.979 78.818 7.134.297 24.237.212 65.568.306 65.568.306Dönem Sonu Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.299.398 -521.612 11.480.428 11.171.315 111.532.483 24.237.212 338.862.108 338.862.108Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)24.237.212 16.182.837 4.804.432 9.208.397DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.196.797 -90.902 2.412 -109.336Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)43.735.705 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)101.048 -116.541 -2.202 -140.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.639.956 25.639 4.614 30.839Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.639.956 25.639 4.614 30.839Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.134.297 1.386.741 1.989.427 397.518Yabancı Para Çevrim Farkları7.134.297 1.386.741 1.989.427 397.518DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.331.094 1.295.839 1.991.839 288.182TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.568.306 17.478.676 6.796.271 9.496.579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.568.306 17.478.676 6.796.271 9.496.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870102BIST