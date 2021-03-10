***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 4.344.809.129 3.052.037.806Satışların Maliyeti30 -4.141.713.998 -2.892.155.932TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.095.131 159.881.874BRÜT KAR (ZARAR)203.095.131 159.881.874Genel Yönetim Giderleri31 -20.376.206 -13.890.975Pazarlama Giderleri31 -69.972.865 -42.862.813Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 -86.517 -123.301Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 209.046.253 143.406.207Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -135.702.758 -92.289.385ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)186.003.038 154.121.607Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.581.016 2.391.507Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -105.630 -118.445TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri32 -76.521 34.110Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar33 867.151 601.824FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)190.269.054 157.030.603Finansman Gelirleri34 371.238.230 130.008.931Finansman Giderleri34 -517.753.882 -250.998.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.753.402 36.041.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -471.112 -9.045.886Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.771.719 -2.439.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.300.607 -6.606.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.282.290 26.995.351DÖNEM KARI (ZARARI)43.282.290 26.995.351Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları43.282.290 26.995.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,51220000 0,32720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-184.619.598 -54.442.793Dönem Karı (Zararı)29 43.282.290 26.995.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.507.773 9.101.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.826.810 5.902.392Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.727.084 719.639Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.922.581 -4.126.789Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.123.540 6.606.364Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-233.409.661 -90.539.750Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 110.240.724 -120.365.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.671.472 -9.342.509Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -156.144.584 -154.092.363Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -182.929.213 178.652.741Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 11.697.559 3.749.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.602.675 10.858.331Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-184.619.598 -54.442.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.860.720 -81.202.922Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7/18 -29.871.854 -1.666.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21/22 1.360.645 166.734Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.184.898 -46.522.881Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.363.685 -1.700.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-6.800.928 -31.480.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI470.751.644 48.073.834Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.031.145 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri781.807.387 519.761.499Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-278.772.750 -436.577.903Ödenen Faiz34 -67.277.007 -48.841.991Alınan Faiz34 12.962.869 13.732.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)168.271.326 -87.571.881Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi11.007.457 2.868.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)179.278.783 -84.703.057DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 148.566.399 233.269.456DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 327.845.182 148.566.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 327.845.182 148.566.399Finansal Yatırımlar7 32.104.780 2.556.735Ticari Alacaklar10 430.505.817 542.120.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.384.711 3.074.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar429.121.106 539.046.148Diğer Alacaklar11 15.144.060 9.638.349İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 15.144.060 9.638.349Türev Araçlar13 10.668.553 4.094.473Stoklar14 459.113.825 302.969.241Peşin Ödenmiş Giderler16 48.896.941 46.484.266İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 415.012 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 48.481.929 46.484.266Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 1.262.430Diğer Dönen Varlıklar28 13.557.419 8.962.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.557.419 8.962.226ARA TOPLAM1.339.099.007 1.065.392.461TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.339.099.007 1.065.392.461DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 10.197.097 8.822.866İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.197.097 8.822.866Diğer Alacaklar11 285.615 1.119.854İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 285.615 1.119.854Türev Araçlar13 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 4.936.299 4.612.490Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 12.863.685 11.500.000Maddi Duran Varlıklar21 287.993.310 179.250.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 1.356.251 365.879Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.356.251 365.879Peşin Ödenmiş Giderler16 3.042.014 3.042.014İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 3.042.014 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı36 13.566.316 6.393.414Diğer Duran Varlıklar28 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR334.240.587 215.107.051TOPLAM VARLIKLAR1.673.339.594 1.280.499.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 340.126.709 101.222.155Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 185.994.988 81.548.763Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 392.005.623 574.934.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 89.877 167.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 391.915.746 574.767.112Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 1.818.309 1.444.264Diğer Borçlar11 15.479.323 3.781.764İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 14.959.964 3.540.013İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 519.359 241.751Türev Araçlar13 2.017.984 2.244.832Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 20.913.623 20.809.296Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 61.225 1.572.145Kısa Vadeli Karşılıklar24 6.613.745 264.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26/24 45.101 10.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24 6.568.644 253.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 8.386.538 10.686.367ARA TOPLAM973.418.067 798.508.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER973.418.067 798.508.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 293.157.916 198.710.777Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları23 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24 2.564.363 2.055.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26/24 2.564.363 2.055.194Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 19.690.766 7.930.854Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler28 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER315.413.045 208.696.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.288.831.112 1.007.205.710ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar384.508.482 273.293.802Ödenmiş Sermaye29 84.500.000 84.500.000Geri Alınmış Paylar (-)29 0 -3.445.108Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 57.194.029 38.607.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 61.443.837 26.601.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 61.443.837 26.601.628Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 62.149.360 27.202.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -705.523 -600.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 15.353.588 4.346.131Yabancı Para Çevrim Farkları29 15.353.588 4.346.131Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 7.726.207 11.171.315Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 115.008.531 84.516.493Net Dönem Karı veya Zararı29 43.282.290 26.995.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR384.508.482 273.293.802TOPLAM KAYNAKLAR1.673.339.594 1.280.499.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.296.800 -517.529 26.779.271 26.779.271 1.477.307 1.477.307 9.138.328 66.524.884 19.906.171 86.431.055 243.488.845 0 243.488.845Transferler29 -118.425 -118.425 -118.425 2.032.987 17.991.609 -19.906.171 -1.914.562 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 23.683 -82.901 -59.218 -59.218 2.868.824 2.868.824 26.995.351 26.995.351 29.804.957 0 29.804.957Dönem Sonu Bakiyeler29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 0 273.293.802Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 0 273.293.802Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 -51.579 -51.579 -51.579 27.046.930 -26.995.351 51.579 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 34.998.881 -105.093 34.893.788 34.893.788 11.007.457 11.007.457 43.282.290 43.282.290 89.183.535 89.183.535Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 3.445.108 18.586.037 -3.445.108 3.445.108 3.445.108 22.031.145 0 22.031.145Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 84.500.000 0 57.194.029 62.149.360 -705.523 61.443.837 61.443.837 15.353.588 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 158.290.821 384.508.482 384.508.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 43.282.290 26.995.351DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 34.893.788 -59.218Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 43.735.705 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -131.367 -106.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.710.550 47.065Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.710.550 47.065Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.007.457 2.868.824Yabancı Para Çevrim Farkları11.007.457 2.868.824DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.901.245 2.809.606TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.183.535 29.804.957Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları89.183.535 29.804.957http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917031BIST