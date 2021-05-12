***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.475.836.844 1.059.107.296Satışların Maliyeti22 -1.402.569.074 -997.286.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.267.770 61.821.220BRÜT KAR (ZARAR)73.267.770 61.821.220Genel Yönetim Giderleri23 -9.130.963 -5.039.028Pazarlama Giderleri23 -24.946.292 -13.057.053Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -13.116 -45.073Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 75.483.143 48.794.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -34.867.467 -15.446.333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.793.075 77.028.617Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 283.538 390.103TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri25 -266.588 -196.760Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 172.727 227.214FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.982.752 77.449.174Finansman Gelirleri26 85.688.983 45.821.776Finansman Giderleri26 -150.404.254 -97.251.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.267.481 26.019.121Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.805.647 -6.586.341Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -651.541 -2.022.467Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.154.106 -4.563.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.461.834 19.432.780DÖNEM KARI (ZARARI)11.461.834 19.432.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.461.834 19.432.780Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.058.737 126.158.149Dönem Karı (Zararı)11.461.834 19.432.780Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 11.461.834 19.432.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.152.618 10.280.709Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16,17 6.378.260 2.333.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 -11.426.094 764.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 -2.258.890 2.619.383Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 3.154.106 4.563.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-150.367.953 96.444.660Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,29 -368.645.469 -44.424.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 5.632.842 -1.753.818Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 82.159.724 61.232.447Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,29 264.032.839 206.676.551Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,29 468.232 -640.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-134.016.121 -124.646.199Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-143.058.737 126.158.149YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-40.088.240 -27.898.293Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 51.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 194.670 173.191Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 194.670 173.191Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.423.684 -3.871.810Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -13.068.474 -3.871.810Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -355.210 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-26.859.226 -24.251.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI303.009.015 93.376.522Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri386.153.721 161.414.367Kredilerden Nakit Girişleri6 386.153.721 161.414.367Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.557.519 -57.942.589Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13,6 -490.142 0Ödenen Faiz26 -19.294.140 -12.156.965Alınan Faiz26 2.197.095 2.061.709YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.862.038 191.636.378Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.372.218 5.144.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)129.234.256 196.781.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 327.845.182 148.566.399DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 457.079.438 345.347.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 457.079.438 327.845.182Finansal Yatırımlar5 65.334.830 32.104.780Ticari Alacaklar805.428.043 430.505.817İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 1.476.834 1.384.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 803.951.209 429.121.106Diğer Alacaklar9.512.419 15.144.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.512.419 15.144.060Türev Araçlar9 56.383.954 10.668.553Stoklar10 383.079.457 459.113.825Peşin Ödenmiş Giderler11 158.810.250 48.896.941İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 415.012İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 158.810.250 48.481.929Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 1.543.726 1.262.430Diğer Dönen Varlıklar20 16.440.821 13.557.419İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 16.440.821 13.557.419ARA TOPLAM1.953.612.938 1.339.099.007TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.953.612.938 1.339.099.007DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7 10.197.097 10.197.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.197.097 10.197.097Diğer Alacaklar8 284.414 285.615İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 284.414 285.615Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 5.109.026 4.936.299Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 12.863.685 12.863.685Maddi Duran Varlıklar16 292.685.594 285.597.731Kullanım Hakkı Varlıkları15 2.039.872 2.395.579Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.609.282 1.356.251Peşin Ödenmiş Giderler11 821.623 3.042.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 821.623 3.042.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 18.267.993 13.566.316TOPLAM DURAN VARLIKLAR343.878.586 334.240.587TOPLAM VARLIKLAR2.297.491.524 1.673.339.594KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 640.742.553 340.126.709Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 209.368.518 185.994.988Ticari Borçlar662.514.434 392.005.623İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 5.437.067 89.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 657.077.367 391.915.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 2.686.944 1.818.309Diğer Borçlar15.078.921 15.479.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,29 14.592.129 14.959.964İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 486.792 519.359Türev Araçlar9 15.157.538 2.017.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 33.474.212 20.913.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 0 61.225Kısa Vadeli Karşılıklar7.133.657 6.613.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 941.588 45.101Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 6.192.069 6.568.644Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 13.266.202 8.386.538ARA TOPLAM1.599.422.979 973.418.067TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.599.422.979 973.418.067UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 262.368.004 293.157.916Uzun Vadeli Karşılıklar2.943.671 2.564.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 2.943.671 2.564.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 27.516.140 19.690.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.827.815 315.413.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.892.250.794 1.288.831.112ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar405.240.730 384.508.482Ödenmiş Sermaye21 190.970.000 84.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 15.269.029 57.194.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 61.342.033 61.443.837Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 61.342.033 61.443.837Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 62.149.360 62.149.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -807.327 -705.523Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 24.725.806 15.353.588Yabancı Para Çevrim Farkları21 24.725.806 15.353.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 10.102.037 7.726.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 91.369.991 115.008.531Net Dönem Karı veya Zararı21 11.461.834 43.282.290TOPLAM ÖZKAYNAKLAR405.240.730 384.508.482TOPLAM KAYNAKLAR2.297.491.524 1.673.339.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 -3.445.108 38.607.992 27.202.058 -600.430 26.601.628 26.601.628 4.346.131 4.346.131 11.171.315 84.516.493 26.995.351 111.511.844 273.293.802 273.293.802Transferler26.995.351 -26.995.351 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.113.850 80.535 34.194.385 34.194.385 5.144.870 5.144.870 19.432.780 19.432.780 58.772.035 58.772.035Dönem Sonu Bakiyeler21 84.500.000 -3.445.108 38.607.992 61.315.908 -519.895 60.796.013 60.796.013 9.491.001 9.491.001 11.171.315 111.511.844 19.432.780 130.944.624 332.065.837 332.065.837Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.500.000 57.194.029 62.149.360 -705.523 61.443.837 61.443.837 15.353.588 15.353.588 7.726.207 115.008.531 43.282.290 158.290.821 384.508.482 384.508.482Transferler2.375.830 40.906.460 -43.282.290 -2.375.830 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-101.804 -101.804 -101.804 9.372.218 9.372.218 11.461.834 11.461.834 20.732.248 20.732.248Sermaye Arttırımı106.470.000 -41.925.000 -64.545.000 -64.545.000 0 0Dönem Sonu Bakiyeler21 190.970.000 15.269.029 62.149.360 -807.327 61.342.033 61.342.033 24.725.806 24.725.806 10.102.037 91.369.991 11.461.834 102.831.825 405.240.730 405.240.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)11.461.834 19.432.780DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.804 34.194.385Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 43.735.705Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-132.213 103.250Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.409 -9.644.570Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-9.621.855Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30.409 -22.715Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar9.372.218 5.144.870Yabancı Para Çevrim Farkları9.372.218 5.144.870Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)9.372.218 5.144.870DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.270.414 39.339.255TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.732.248 58.772.035Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.732.248 58.772.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936426BIST