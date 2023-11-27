***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kısmi Bölünme ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İşlemlerine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.11.2023Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023Ülke TürkiyeŞehir SAMSUNİlçe ATAKUMAdres Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPK'nin 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketlere iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu'nun ve Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek karara bağlanması,4 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,5 - Dilek ve görüşler,6 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ulusoy Un Sanayi ve Ticat A.Ş. 2023 Yılı Olağanüstü G.Kurul Bilgilendirme Dokumanı-1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündem maddeleri bölümünde yer alan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Aralık 2023 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'de Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde yapılacaktır.Olağanüstü Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve vekalet formu ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220384BIST