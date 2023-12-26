***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.12.2023 11:24
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescil İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir SAMSUN
İlçe ATAKUM
Adres Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPK'nin 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketlere iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu'nun ve Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek karara bağlanması,
4 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
5 - Dilek ve görüşler,
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ulusoy Un Sanayi ve Ticat A.Ş. 2023 Yılı Olağanüstü G.Kurul Bilgilendirme Dokumanı-1.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPK'nin 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin aktif ve pasif kalemleri ile birlikte kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak olan "Ulusoy Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ulusoy Varlık ve Endüstriyel Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketlere iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu'nun ve Kısmi Bölünme Planı'nın müzakere edilerek karara bağlanması,
4 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
5 - Dilek ve görüşler,
6 - Kapanış
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kısmi bölünme ve yönetim kurulu üye seçimi işlemlerine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı kararları Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229255
BIST