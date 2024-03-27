***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.03.2024Genel Kurul Tarihi 20.04.2024Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2024Ülke TürkiyeŞehir SAMSUNİlçe ATAKUMAdres Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,4 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,5 - Dilek ve görüşler,6 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere, 20 Nisan 2024 tarihinde Cumartesi günü Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde saat 11:30'da yapılacaktır. Telefon: T: +90 362 266 90 90 – 444 55 34Olağanüstü Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ve vekalet formu ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263371BIST