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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

01.09.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
25.07.2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 25.07.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak başlatılan pay geri alım programımız kapsamında elde edilen 2.002.152 adet ULUUN paylarının tamamının satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince yetkilendirme yapılmıştır.Söz konusu yetkiye istinaden 2.002.152 adet payların tamamının satışı 01.09.2020 tarihinde 10.87 TL -11.10 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.Söz konusu işlemler sonrasında şirketin geri alınan payı kalmamıştır.Satıştan elde edilen fon şirket UFRS mali tablolarında özkaynaklar kalemi içerisinde sınıflandırılarak gösterilecektir.
Şirket paylarının satışından elde edilen fonun tamamı 01.09.2020 tarih ve 2020/021 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak 15.000.000 TL kısmı şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme stratejilerine uygun olarak bağlı ortaklığımız Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki sermaye artışından kaynaklanan sermaye taahhüt borcumuza karşılık olarak Ulidaş'a yatırılacak,kalan tutar ile de Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve yapımına devam etmekte olduğumuz 1800 ton/gün kapasiteli un fabrikasının 600 ton/gün kapasiteli 3.faz yatırımı finanse edilecektir.  
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ULUUN 01/09/2020 2.002.152 % 2,37 11,0037 % 0 18.585.971 Yoktur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872730


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 4,73 57.402.923 % 10,00  
KUYAS 2,86 64.795.646 % 10,00  
YONGA 28,60 553.045 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.918.373 % 10,00  
LUKSK 24,86 2.529.580 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3633 7,3678 % 0,30  
Euro 8,7919 8,8065 % 0,40  
Sterlin 9,8342 9,8835 % 0,44  
Frank 8,0761 8,1248 % -0,26  
Riyal 1,9577 1,9675 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.976 1.976 8,14  
Altın Gr. 468 468 2,77  
Cumhuriyet 3.100 3.147 11,00  
Tam 3.085 3.163 12,01  
Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,45 28,49 0,33  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,08  
B. Petrol 45,88 45,88 0,60  
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