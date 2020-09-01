***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Şİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Şİlgili Geri Alım Programının Tarihi25.07.2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 25.07.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak başlatılan pay geri alım programımız kapsamında elde edilen 2.002.152 adet ULUUN paylarının tamamının satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince yetkilendirme yapılmıştır.Söz konusu yetkiye istinaden 2.002.152 adet payların tamamının satışı 01.09.2020 tarihinde 10.87 TL -11.10 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.Söz konusu işlemler sonrasında şirketin geri alınan payı kalmamıştır.Satıştan elde edilen fon şirket UFRS mali tablolarında özkaynaklar kalemi içerisinde sınıflandırılarak gösterilecektir.Şirket paylarının satışından elde edilen fonun tamamı 01.09.2020 tarih ve 2020/021 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na uygun olarak 15.000.000 TL kısmı şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme stratejilerine uygun olarak bağlı ortaklığımız Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş'deki sermaye artışından kaynaklanan sermaye taahhüt borcumuza karşılık olarak Ulidaş'a yatırılacak,kalan tutar ile de Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve yapımına devam etmekte olduğumuz 1800 ton/gün kapasiteli un fabrikasının 600 ton/gün kapasiteli 3.faz yatırımı finanse edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.SaygılarımızlaGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarULUUN 01/09/2020 2.002.152 % 2,37 11,0037 % 0 18.585.971 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872730BIST