***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun II-15. 1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin " Haber veya Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamadır.Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde belirtildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye yetki vermiştir.Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK ‘nu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836642BIST