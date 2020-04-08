***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
08.04.2020 18:15
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun II-15. 1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin " Haber veya Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden yapılan açıklamadır.
Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde belirtildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye yetki vermiştir.
Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler SPK ‘nu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836642
BIST
18:0593.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 843,40
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
18:056,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0259
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
18:057,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
18:05359,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,00
|Açılış
|: 359,59
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.702.979
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|161.085
|% -9,70
|
|EMNIS
|2,12
|40.068
|% -9,40
|
|EGCYO
|0,30
|174.990
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|209.842
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,70
|1.002.652.300
|% 6,01
|
|ASELS
|25,00
|872.286.505
|% 2,46
|
|THYAO
|9,60
|813.983.950
|% 0,73
|
|GARAN
|7,87
|703.132.731
|% 0,77
|
|SASA
|9,11
|648.639.050
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,52
|516.456.343
|% 7,69
|
|ISFIN
|3,04
|397.908.011
|% 3,05
|
|TSPOR
|3,70
|398.884.718
|% 9,79
|
|IHLGM
|1,03
|114.476.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,89
|192.671.940
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3788
|8,4208
|% 0,70
|
|Frank
|6,9536
|6,9955
|% 0,08
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|0,37
|
|Altın Gr.
|359
|360
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,13
|32,13
|0,26
|
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