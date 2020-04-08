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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

08.04.2020 18:15
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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

         SPK'nun II-15. 1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin  " Haber veya Söylentilerin Doğrulanması"  başlıklı  9. Maddesine istinaden yapılan açıklamadır.
Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde belirtildiği gibi şirketimiz yönetim kurulu potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'ye yetki vermiştir.
Yönetim Kurulumuz, ilgili sürecin yatırımcılarımızı ve şirketimizi olumsuz etkilememesi için açıklamanın ertelenmesine karar vermişti.
Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler  SPK ‘nu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836642


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