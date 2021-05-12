***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGAZİLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni1. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi12/05/2021AçıklamalarŞİRKETİMİZİN 2021 1. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE EKİNDE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN GELİR TABLOSU 12.05.2021 TARİHİNDE GAZİLER VERGİ DAİRESİNE VERİLMİŞTİR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936429BIST