***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.05.2021 15:46
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GAZİLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
1. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/05/2021
Açıklamalar
ŞİRKETİMİZİN 2021 1. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VE EKİNDE SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ OLAN GELİR TABLOSU 12.05.2021 TARİHİNDE GAZİLER VERGİ DAİRESİNE VERİLMİŞTİR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936429
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1365
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4300
En Düşük
8,2733
12:3510,1798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0924
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2041
En Düşük
10,0522
12:35493,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,51
|Açılış
|: 493,64
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
495,47
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4095
|8,4163
|% 1,65
|
|Euro
|10,1718
|10,1798
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,7881
|11,8472
|% 0,99
|
|Frank
|9,2108
|9,2663
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2216
|2,2328
|% 0,94
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,92
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,39
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,06
|
|B. Petrol
|69,14
|69,14
|0,59
|
Seans Raporu
12:35
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16:25
CEOEM, CANTE, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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TGSAS, GSRAY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:10
JANTS, SARKY, ROYAL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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