***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteGaziler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni3.Dönem Kurumlar Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2022AçıklamalarŞirketimizin 2022 3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablosu 17.11.2022 tarihinde Gaziler Vergi Dairesine verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080980BIST