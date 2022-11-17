***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 18:43
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gaziler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
3.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ve ekinde Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan Gelir Tablosu 17.11.2022 tarihinde Gaziler Vergi Dairesine verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080980
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0850
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.052,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6178
|18,6204
|% 0,17
|
|Euro
|19,2372
|19,2480
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,8586
|21,9682
|% -1,03
|
|Frank
|19,4149
|19,5319
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-15,71
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,38
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.000
|7.127
|-35,00
|
|Yarım
|3.399
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,34
|
|B. Petrol
|90,12
|90,12
|-2,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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