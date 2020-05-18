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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.05.2020 09:05
GÜNCEL HABERLER



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/05/2020
İhale Sonucu
19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedeli
19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0.63
Açıklamalar

  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 14.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.07.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845656


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TSGYO 2,42 13.863.547 % 10,00  
ALYAG 1,54 3.120.360 % 10,00  
PKENT 196,00 717.462 % 9,99  
ISBTR 56.380,00 2.988.140 % 9,99  
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Sterlin 8,2845 8,3260 % 0,15  
Frank 6,9861 7,0282 % 0,63  
Riyal 1,8041 1,8131 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 5,06  
Altın Gr. 382 382 2,12  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.533 2.573 10,90  
Yarım 1.236 1.258 5,30  
Çeyrek 618 629 2,60  
Gümüş.Ons 17,34 17,38 0,01  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
B. Petrol 34,51 34,51 -0,14  
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