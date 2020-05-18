***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBuğday Unu Tedariğiİhaleyi Açan TarafToprak Mahsulleri Ofisi (TMO)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi14/05/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih15/05/2020İhale Sonucu19.279.722 Türk Lirasıİhale Bedeli19.279.722 Türk Lirasıİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%0.63AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 14.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.07.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845656BIST