***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
18.05.2020 09:05
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/05/2020
İhale Sonucu
19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedeli
19.279.722 Türk Lirası
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0.63
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 14.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 15.07.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845656
BIST
11:03102.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 946,51
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
11:036,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
11:037,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
11:03382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,45
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|32,34
|4.756.637
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|13.863.547
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|61.172.353
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,88
|331.693.739
|% 0,78
|
|GARAN
|7,73
|279.843.557
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|176.576.152
|% -2,63
|
|BIMAS
|64,00
|170.253.279
|% 3,06
|
|RTALB
|36,12
|146.137.049
|% 3,50
|
|ODAS
|1,90
|79.409.731
|% 2,70
|
|ISYAT
|2,70
|101.978.424
|% 9,76
|
|GARAN
|7,73
|279.843.557
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,34
|45.821.968
|% 2,29
|
|ISGYO
|1,68
|54.807.471
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2845
|8,3260
|% 0,15
|
|Frank
|6,9861
|7,0282
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8041
|1,8131
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.533
|2.573
|10,90
|
|Yarım
|1.236
|1.258
|5,30
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,51
|34,51
|-0,14
|