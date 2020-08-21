***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









İhaleyi Açan TarafToprak Mahsulleri Ofisi (TMO)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi19/08/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih21/08/2020İhale Sonucu32.478.375 TLİhale Bedeli32.478.375 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1.5AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.08.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.11.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870581BIST