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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

21.08.2020 14:03
GÜNCEL HABERLER



İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/08/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/08/2020
İhale Sonucu
32.478.375 TL
İhale Bedeli
32.478.375 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.5
Açıklamalar

  Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine  19.08.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan  miktar 18.11.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla   Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870581


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Cumhuriyet 2.960 3.004 -75,00  
Tam 2.942 3.018 -77,08  
Yarım 1.422 1.460 -37,28  
Çeyrek 713 730 -18,64  
Gümüş.Ons 26,44 26,47 -0,78  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,31  
B. Petrol 44,34 44,34 -0,54  
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