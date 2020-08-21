***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
21.08.2020 14:03
İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
19/08/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
21/08/2020
İhale Sonucu
32.478.375 TL
İhale Bedeli
32.478.375 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1.5
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 19.08.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.11.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870581
BIST
15:371.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,69
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
15:377,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:378,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:37453,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 453,74
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:37
|GARFA
|12,32
|16.304.966
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.026.784
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.755.368
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|IPEKE
|12,26
|518.208.012
|% -9,72
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|TUPRS
|84,60
|3.488.289.834
|% -8,04
|
|GARAN
|7,13
|1.385.643.147
|% -0,14
|
|AKBNK
|5,06
|861.829.521
|% -0,39
|
|RTALB
|55,85
|811.448.386
|% 6,58
|
|PETKM
|4,30
|4.639.055.400
|% -7,53
|
|YKBNK
|2,15
|534.796.701
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,99
|487.703.168
|% -1,97
|
|ZOREN
|2,72
|626.652.235
|% -6,53
|
|GARAN
|7,13
|1.385.643.147
|% -0,14
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3250
|7,3303
|% 0,45
|
|Euro
|8,6283
|8,6359
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,5671
|9,6151
|% -0,51
|
|Frank
|7,9921
|8,0402
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,33
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-22,60
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,67
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.942
|3.018
|-77,08
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|-37,28
|
|Çeyrek
|713
|730
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|-0,54
|
Seans Raporu
15:37
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15:48IEYHO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 725, 803 adet işlem