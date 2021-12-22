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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

22.12.2021 10:23
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/12/2021
İhale Sonucu
16.574.350 TL
İhale Bedeli
16.574.350 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
0,276
Açıklamalar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday karşılığı Un işi ihalesine 15.12.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan 5.930 ton buğday karşılığı 5.000 ton un 22.12.2021- 28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir .
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985406


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