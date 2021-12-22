***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBuğday Unu Tedariğiİhaleyi Açan TarafTMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi15/12/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih22/12/2021İhale Sonucu16.574.350 TLİhale Bedeli16.574.350 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım% 100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)0,276AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday karşılığı Un işi ihalesine 15.12.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan 5.930 ton buğday karşılığı 5.000 ton un 22.12.2021- 28.02.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir .Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985406BIST