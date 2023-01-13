***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
13.01.2023 11:15
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/01/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/01/2023
İhale Sonucu
152.211.900 TL
İhale Bedeli
152.211.900 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
1,11
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 12.01.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.03.2023- 31.03.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101872
BIST
11:054.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:0518,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8070
En Düşük
18,7471
11:0520,3797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0128
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:051.146,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.146,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ONCSM
|37,40
|4.741.123
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|11.775.898
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.695.809
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.860.924
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ADEL
|112,00
|2.298.757
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,08
|1.098.402.568
|% -5,05
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|57,55
|2.015.792.962
|% 2,95
|
|EREGL
|40,30
|1.953.147.168
|% 1,82
|
|THYAO
|136,20
|1.803.441.804
|% 0,29
|
|KRDMD
|18,67
|1.751.074.444
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,08
|1.098.402.568
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,08
|1.098.402.568
|% -5,05
|
|KRDMD
|18,67
|1.751.074.444
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,35
|807.986.415
|% 3,43
|
|SKBNK
|2,65
|156.536.084
|% 0,38
|
|EREGL
|40,30
|1.953.147.168
|% 1,82
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7856
|18,7882
|% 0,02
|
|Euro
|20,3835
|20,3896
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8720
|22,9867
|% 0,01
|
|Frank
|20,1712
|20,2927
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.801
|-9,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|0,12
|