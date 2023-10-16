***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2023 tarihli Kap açıklamamızda duyurduğumuz planlanan borçlanma aracına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206779BIST