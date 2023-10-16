***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2023 14:47
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.10.2023 tarihli Kap açıklamamızda duyurduğumuz planlanan borçlanma aracına ilişkin SPK onaylı ihraç belgesi ve borçlanma aracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206779
BIST
'
16:207.987
En Düşük
|Değişim
|: -1,56%
|| -126,76
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2027,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1159
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2029,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2083
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:201.719,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.719,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:20
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,96
|117.626.004
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|AVGYO
|7,06
|38.207.010
|% -9,25
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|HATSN
|65,40
|244.452.294
|% -9,04
|
|THYAO
|222,50
|5.192.437.997
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,90
|5.056.725.802
|% 2,05
|
|BRSAN
|915,80
|4.118.394.593
|% -7,81
|
|TUPRS
|141,10
|4.001.159.144
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,85
|3.282.186.999
|% 5,51
|
|EKGYO
|7,49
|1.782.567.367
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,24
|1.379.522.798
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,90
|5.056.725.802
|% 2,05
|
|QUAGR
|6,34
|1.015.087.431
|% -5,65
|
|ODAS
|12,87
|1.811.939.626
|% -3,96
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8752
|27,8801
|% 0,42
|
|Euro
|29,4046
|29,4138
|% 0,71
|
|Sterlin
|33,8429
|34,0126
|% 0,70
|
|Frank
|30,7922
|30,9777
|% 0,48
|
|Riyal
|7,4097
|7,4468
|% 0,42
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-15,53
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.668
|241,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,14
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35KLMSN
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 698 adet işlem
-
16:34BARMA
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 519, 171 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, ASTOR, TOASO
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -85, 14 kaybederek (% -1.21 ) 6, 970
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, CMBTN, MARKA, ERBOS, MAALT, AVHOL, TMSN, SNKRN, IHYAY, KSTUR