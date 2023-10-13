***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000 TL olarak onaylandığından ilgili kısım güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.10.2024Ek Açıklamalar10.02.2023 ve 03.03.2023 tarihli Kap açıklamalarımızla duyurduğumuz planlanan borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç tavanının 750.000.000 TL olması suretiyle onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206094BIST