***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.10.2023 17:37
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000 TL olarak onaylandığından ilgili kısım güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.10.2024
Ek Açıklamalar
10.02.2023 ve 03.03.2023 tarihli Kap açıklamalarımızla duyurduğumuz planlanan borçlanma aracı ihracı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç tavanının 750.000.000 TL olması suretiyle onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Borçlanma Aracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206094
BIST