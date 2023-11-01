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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.11.2023 09:24
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 02.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurusu 27.10.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212737


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Riyal 7,5302 7,5680 % 0,14  
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Altın Ons 1.983 1.984 -0,16  
Altın Gr. 1.806 1.807 1,57  
Cumhuriyet 12.205 12.390 -65,00  
Tam 11.966 12.037 40,00  
Yarım 6.002 6.044 21,00  
Çeyrek 2.992 3.022 10,00  
Gümüş.Ons 22,66 22,69 -0,18  
Gümüş Gr. 20,64 20,67 -0,14  
B. Petrol 86,39 86,39 1,37  
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