***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 02.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurusu 27.10.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracı ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212737BIST