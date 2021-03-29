***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 19:27
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 0 0
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 0 0
Ek Açıklamalar
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 24.03.2021 tarihli toplantısında
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanan ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında yer alan 43.753.402,00 TL Dönem Kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 471.112,00 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 43.282.290,00 TL' dir.
01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usûl Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan net dönem kârı 43.856.762,06 TL'dir.
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre
- Net Dönem Kârından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde %5 oranında birinci tertip yasal yedek akçe olarak 2.192.838,10 TL ayrılmasına,
- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın 41.089.451,90 TL olarak tespit edilmesine,
- 41.089.451,90 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.726.207,27
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımına İlişkin İmtiyaz Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 43.753.402 43.856.762,06
4. Vergiler ( - ) 471.112 0
5. Net Dönem Kârı 43.282.290 43.856.762,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 10.565.048,38
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.192.838,1 2.192.838,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 41.089.451,9 41.663.923,96
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.117.945,53 1.117.945,53
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.207.397,43 42.781.869,49
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 41.089.451,9 41.663.923,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921603
BIST