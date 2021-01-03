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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.01.2021 13:00



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.12.2020 tarihli 2020/026 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararımızın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine, saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 23.12.2020 YÖNETİM KURULU KARARI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896441


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