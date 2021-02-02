***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.02.2021 17:26
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.12.2020 tarihli 2020/026 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararımızın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
02.02.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırılması görüşülüp onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine, saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2 23.12.2020 YÖNETİM KURULU KARARI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907006
BIST