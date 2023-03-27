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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.03.2023 15:19
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Başvurusu Yapılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 422.500.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128098


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