***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin SPK Başvurusu Yapılması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 422.500.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128098BIST