***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.05.2020 11:42
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842956
BIST
12:0098.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -121,23
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:007,1593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0851
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
12:007,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0657
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:00392,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,92
|Açılış
|: 392,36
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.204.504
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.120.800
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.135.534
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,32
|118.808.733
|% -9,43
|
|ERSU
|4,43
|24.315.828
|% -7,90
|
|PINSU
|5,38
|23.925.036
|% -6,27
|
|KRDMD
|2,37
|393.773.935
|% 4,87
|
|GARAN
|8,08
|237.415.943
|% -0,74
|
|ASELS
|27,22
|228.588.939
|% 0,59
|
|KOZAA
|12,25
|150.266.074
|% 2,77
|
|ODAS
|1,85
|145.788.169
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,37
|393.773.935
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|145.788.169
|% 2,21
|
|KARSN
|1,87
|134.341.768
|% 8,09
|
|PETKM
|3,51
|143.346.496
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|49.886.320
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8275
|8,8717
|% 0,57
|
|Frank
|7,3113
|7,3554
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8997
|1,9093
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-1,07
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.561
|20,50
|
|Tam
|2.586
|2.627
|25,00
|
|Yarım
|1.262
|1.284
|12,20
|
|Çeyrek
|629
|642
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,77
|31,77
|0,80
|