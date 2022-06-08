***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.06.2022 16:13
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035805
BIST
16:512.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -12,29
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5117,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3897
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5118,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,4972
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:511.020,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 22,65
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ACSEL
|55,35
|20.184.319
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,60
|462.465.498
|% 9,71
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|FADE
|6,92
|74.548.932
|% 7,45
|
|TUKAS
|12,80
|237.949.635
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.446.493
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,23
|106.965.046
|% -9,26
|
|OYYAT
|78,15
|79.357.407
|% -8,06
|
|TETMT
|243,90
|27.985.769
|% -7,23
|
|THYAO
|48,40
|5.532.006.402
|% -0,12
|
|SISE
|22,80
|3.336.448.345
|% -1,21
|
|SASA
|44,80
|2.307.874.432
|% 3,04
|
|KRDMD
|15,31
|1.956.729.759
|% 1,26
|
|EREGL
|35,26
|1.832.292.306
|% 1,61
|
|SEGYO
|1,27
|383.052.508
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|803.890.540
|% -0,35
|
|TSKB
|2,38
|579.070.770
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|889.789.951
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,80
|869.625.358
|% -1,64
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1297
|17,1439
|% 2,33
|
|Euro
|18,4371
|18,4705
|% 2,77
|
|Sterlin
|21,4501
|21,5577
|% 2,01
|
|Frank
|17,5209
|17,6264
|% 2,13
|
|Riyal
|4,5543
|4,5771
|% 2,27
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,58
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.779
|6.949
|165,04
|
|Yarım
|3.276
|3.362
|79,84
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|39,92
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,84
|