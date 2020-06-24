***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla ilgili 03.09.2019 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda da açıkladığımız üzere uzlaşma talebinde bulunma hakkı kullanılmıştır.T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettişleri tarafından 2017 ve 2018 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla salınan vergi ve cezalar üzerinde 23.06.2020 tarihinde Vergi Daireleri Koordinasyonu Uzlaşma Komisyonunda varılan uzlaşma sonucunda şirketimiz 1.053.607,76 TL. Kurumlar Vergisi İade alacağından vazgeçmiş, toplam 800.000,00 TL. vergi aslı üzerinde uzlaşmaya varmış ve uzlaşılan bu vergi için 307.890,85 TL. gecikme faizi hesaplanmıştır. Böylece şirketimiz ile Vergi Uzlaşma Komisyonu arasında toplam 2.161.498,61 TL. amme borcu ödemek üzere uzlaşma vaki olmuştur.Ayrıca kesilen 230.000,00 TL. Özel Usulsüzlük cezası uzlaşma kapsamına girmediğinden, bu cezaların kaldırılması için Samsun Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılmış, Samsun Vergi Mahkemesince anılan cezaların kaldırılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852614BIST