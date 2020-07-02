***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 09:26
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nın II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği oluşmuştur.
Pragma Finansal Danışmanlık AŞ'ye (Pragma) vermiş olduğumuz Birleşme ve Devralma (M&A) yetkisi gereğince ve Pragma tarafından yürütülen M&A süreçleri dahilinde potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri şirketimize iletilmiştir.
İlgili süreç gereğince potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesi için, söz konusu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri yönetim kurulumuzca incelenmiş, söz konusu sözleşmelerin şirketimizi temsilen yönetim kurulu başkanımız tarafından imzalanarak görüşmelere başlanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.
Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853937
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
0
En Düşük
0
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8540
En Düşük
6,8420
18:057,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7297
En Düşük
7,6956
18:05389,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,68
|Açılış
|: 389,21
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
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|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5369
|8,5798
|% 0,23
|
|Frank
|7,2146
|7,2581
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-3,45
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.545
|-2,20
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-2,30
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-1,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,15
|
Seans Raporu
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