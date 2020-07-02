***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nın II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği oluşmuştur.Pragma Finansal Danışmanlık AŞ'ye (Pragma) vermiş olduğumuz Birleşme ve Devralma (M&A) yetkisi gereğince ve Pragma tarafından yürütülen M&A süreçleri dahilinde potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri şirketimize iletilmiştir.İlgili süreç gereğince potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesi için, söz konusu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri yönetim kurulumuzca incelenmiş, söz konusu sözleşmelerin şirketimizi temsilen yönetim kurulu başkanımız tarafından imzalanarak görüşmelere başlanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853937BIST