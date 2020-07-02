Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.07.2020 09:26
GÜNCEL HABERLER



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         08.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nın II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereğince aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği oluşmuştur. 
Pragma Finansal Danışmanlık  AŞ'ye (Pragma) vermiş olduğumuz Birleşme ve Devralma (M&A) yetkisi gereğince ve Pragma tarafından yürütülen M&A süreçleri dahilinde potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşların listesi ile bu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri şirketimize iletilmiştir. 
İlgili süreç gereğince potansiyel yatırımcı kurum ve kuruluşlarca talep edilen bilgi ve belgelerin paylaşılabilmesi için, söz konusu kurum ve kuruluşlarca imzalanan gizlilik sözleşmeleri yönetim kurulumuzca incelenmiş, söz konusu sözleşmelerin şirketimizi temsilen yönetim kurulu başkanımız tarafından imzalanarak görüşmelere başlanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir. 
Bu çalışmalar ve görüşmeler kapsamında gerçekleşecek gelişmeler II-15.1 no.lu Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak yatırımcılarımıza KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853937


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.315
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 4,75 48.005.444 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5369 8,5798 % 0,23  
Frank 7,2146 7,2581 % 0,03  
Riyal 1,8208 1,8299 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 -3,45  
Altın Gr. 389 389 -0,44  
Cumhuriyet 2.524 2.545 -2,20  
Tam 2.598 2.611 -2,30  
Yarım 1.262 1.277 -1,20  
Çeyrek 631 639 -0,60  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,09  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,18 42,18 0,15  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru