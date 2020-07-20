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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2020 14:35
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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız olan Ulidaş Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş aynı sektörde faaliyet gösteren GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin paylarının %100'ünü devralmak üzere söz konusu şirketin pay sahipleri ile anlaşmaya varmıştır.
GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi vardır.
Söz konusu onay devirlerine ilişkin şirket değerleme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ( GGI Independent Member) tarafından yapılmış ve 10.999.058,00 TL değer tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 1.149.058,00 TL iskonto edilerek 9.850.000,00 TL bedel üzerinde



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.510,40 18.631.721 % 10,00  
PKENT 445,50 997.920 % 10,00  
MERIT 33,88 326.872 % 10,00  
BERA 7,93 8.918.847 % 9,99  
BFREN 606,50 3.437.642 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6357 8,6790 % 0,52  
Frank 7,2684 7,3121 % -0,09  
Riyal 1,8229 1,8321 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 5,89  
Altın Gr. 400 401 1,40  
Cumhuriyet 2.601 2.623 23,90  
Tam 2.679 2.691 24,50  
Yarım 1.300 1.317 12,00  
Çeyrek 652 659 6,00  
Gümüş.Ons 19,75 19,77 0,44  
Gümüş Gr. 4,35 4,36 0,09  
B. Petrol 42,55 42,55 -0,59  
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