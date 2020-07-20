***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız olan Ulidaş Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş aynı sektörde faaliyet gösteren GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin paylarının %100'ünü devralmak üzere söz konusu şirketin pay sahipleri ile anlaşmaya varmıştır.GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi vardır.Söz konusu onay devirlerine ilişkin şirket değerleme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ( GGI Independent Member) tarafından yapılmış ve 10.999.058,00 TL değer tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 1.149.058,00 TL iskonto edilerek 9.850.000,00 TL bedel üzerinde