***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2020 14:35
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız olan Ulidaş Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş aynı sektörde faaliyet gösteren GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin paylarının %100'ünü devralmak üzere söz konusu şirketin pay sahipleri ile anlaşmaya varmıştır.
GK Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş'nin hali hazırda 60.000 tonluk hububat baklagiller ve yağlı tohumlar depolama kapasitesi ve Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesi vardır.
Söz konusu onay devirlerine ilişkin şirket değerleme raporu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ( GGI Independent Member) tarafından yapılmış ve 10.999.058,00 TL değer tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda 1.149.058,00 TL iskonto edilerek 9.850.000,00 TL bedel üzerinde
17:24119.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 803,02
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
17:246,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
17:247,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
17:24400,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,25
|Açılış
|: 400,37
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.631.721
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.918.847
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.437.642
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.577.584
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,39
|154.446.889
|% -7,66
|
|AYEN
|5,61
|17.119.539
|% -6,50
|
|DITAS
|30,56
|4.766.117
|% -6,49
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.257.118.845
|% 1,31
|
|SISE
|6,42
|1.001.815.248
|% 3,55
|
|GUSGR
|5,46
|878.741.858
|% 9,86
|
|ASELS
|33,18
|762.759.940
|% 1,90
|
|CEMAS
|1,81
|705.305.985
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,32
|1.257.118.845
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,81
|705.305.985
|% 5,23
|
|GUSGR
|5,46
|878.741.858
|% 9,86
|
|ADESE
|2,51
|396.184.178
|% 9,61
|
|SISE
|6,42
|1.001.815.248
|% 3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6357
|8,6790
|% 0,52
|
|Frank
|7,2684
|7,3121
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,89
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.623
|23,90
|
|Tam
|2.679
|2.691
|24,50
|
|Yarım
|1.300
|1.317
|12,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,77
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,35
|4,36
|0,09
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,59
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