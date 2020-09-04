***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 11:30
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 1800 ton/gün buğday işleme kapasiteli un fabrikamızın 600 ton/gün kapasiteli ikinci bölümü tamamlanmış ve üretime başlanmıştır.Mevcut durumda şirketimizin 1500 ton/gün olan kapasitesi 2100 ton/güne yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873264
BIST
15:491.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:497,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:498,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:49463,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 463,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:49
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|SAYAS
|5,72
|19.961.736
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|103.290.377
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.684.027
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,55
|124.519.381
|% -7,65
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,11
|88.701.420
|% -6,46
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|FENER
|35,52
|686.096.522
|% 4,10
|
|ASELS
|16,94
|603.364.689
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|GARAN
|6,82
|443.248.830
|% 0,89
|
|SISE
|6,31
|1.909.407.486
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,55
|575.742.252
|% -2,74
|
|KRDMD
|3,01
|403.798.869
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,74
|230.477.043
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,31
|295.703.119
|% 6,94
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4518
|7,4556
|% 0,31
|
|Euro
|8,8001
|8,8130
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,8480
|9,8974
|% 0,10
|
|Frank
|8,1378
|8,1868
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% 0,26
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-2,71
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-5,08
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-2,46
|
|Çeyrek
|740
|757
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,02
|
|B. Petrol
|44,08
|44,08
|0,01
|
Seans Raporu
15:49
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-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 223
-
16:04XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 627.00 milyon TL de
-
15:59XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 376.00 milyon TL de
-
15:59SONME
Yüzde 4.69 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 675 adet işlem
-
15:58SONME
Yüzde 4.77 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 211 adet işlem