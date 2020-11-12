***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 09:48
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 11.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 24.518.100 USD ( 192.467.085 Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888038
BIST
11:031.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:037,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:039,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:03472,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,89
|Açılış
|: 472,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BFREN
|1.145,80
|40.493.235
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.391.604
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.898.763
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.882.743
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|ETYAT
|4,28
|2.298.338
|% -7,76
|
|GARAN
|8,61
|2.473.396.427
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,89
|867.047.404
|% 3,21
|
|THYAO
|11,91
|748.772.252
|% 1,10
|
|AKBNK
|6,31
|732.226.155
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,12
|694.076.618
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,90
|900.178.256
|% 3,57
|
|GARAN
|8,63
|2.492.822.797
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,13
|715.024.962
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,93
|315.639.010
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,87
|570.959.742
|% 1,88
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8399
|7,8504
|% 0,72
|
|Euro
|9,2479
|9,2651
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,3504
|10,4023
|% 0,82
|
|Frank
|8,5616
|8,6131
|% 1,14
|
|Riyal
|2,0950
|2,1055
|% 1,14
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,20
|
|Altın Gr.
|471
|472
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,09
|
Seans Raporu
11:03
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-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 05 artarak (% 1.05 ) 1, 442
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11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD
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11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, THYAO
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11:17XU100
Endeks 1, 290 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 13, 395.00 milyon TL de
-
11:17SEKUR
Yüzde 5.37 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 160 adet işlem