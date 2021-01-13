***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 15:53
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ve EBRD ( Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) bankalarının ortak finansmanı kapsamında 2 yıl vadeli 40.000.000 TL tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili kaynak işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901875
BIST
16:111.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:117,4342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:119,0531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0509
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:11443,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,84
|Açılış
|: 443,16
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.429.798
|% -9,99
|
|FORMT
|5,33
|35.763.478
|% -9,97
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|RODRG
|16,16
|12.951.874
|% -7,07
|
|THYAO
|13,07
|2.058.871.020
|% 1,63
|
|SISE
|7,76
|1.789.574.122
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,79
|1.494.836.655
|% 7,67
|
|OTKAR
|436,70
|1.228.398.674
|% 6,54
|
|TCELL
|16,99
|1.156.042.251
|% 1,80
|
|DOHOL
|3,79
|1.494.836.655
|% 7,67
|
|EKGYO
|2,43
|858.998.243
|% -0,82
|
|TSKB
|1,87
|648.876.078
|% -1,58
|
|SISE
|7,76
|1.789.574.122
|% 1,57
|
|PETKM
|5,19
|979.474.336
|% -1,89
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4292
|7,4342
|% -0,27
|
|Euro
|9,0468
|9,0531
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1456
|10,1964
|% -0,12
|
|Frank
|8,3408
|8,3910
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9777
|1,9877
|% -0,16
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-4,19
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-3,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,66
|56,66
|0,08
|
Seans Raporu
16:11
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TCELL, TKFEN
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 64 kaybederek (% -0.19 ) 1, 380
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TMPOL, ARTI, ATSYH, CMENT, ARMDA, PSDTC, TGSAS, EKIZ, PSDTC
-
16:21
TMPOL, ETYAT, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
FENER, FORMT, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında