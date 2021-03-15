***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerimize birer adet paketleme makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un paketleme kapasitemiz 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918162BIST