***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 12:12
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçi ve yurtdışı ev tüketimine yönelik perakende ürün pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda, Samsun ve Çorlu üretim tesislerimize birer adet paketleme makinası satın alımı gerçekleşmiş ve faaliyete alınmıştır. Yapılan yatırım ile günlük 1-2-5 kg ambalajlı un paketleme kapasitemiz 540 ton/aydan 5940 ton/aya yükselmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918162
BIST
15:011.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
15:017,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
15:018,9872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0674
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
15:01418,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,86
|Açılış
|: 418,49
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler15:01
|GOZDE
|9,14
|248.032.983
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.011.939
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.683.182
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|26.129.872
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.929.798
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.487.058
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.394.393
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,64
|739.111.579
|% 1,24
|
|GARAN
|8,81
|677.193.756
|% -1,23
|
|THYAO
|14,62
|608.242.379
|% 0,83
|
|KRDMD
|7,66
|569.652.741
|% 0,26
|
|OTKAR
|425,90
|539.659.145
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,27
|277.328.254
|% -0,87
|
|GARAN
|8,81
|677.193.756
|% -1,23
|
|KRDMD
|7,66
|569.652.741
|% 0,26
|
|SISE
|7,77
|534.816.055
|% 1,44
|
|BJKAS
|5,00
|340.089.015
|% 8,93
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5234
|7,5303
|% -0,48
|
|Euro
|8,9815
|8,9872
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,4366
|10,4889
|% -0,69
|
|Frank
|8,0667
|8,1153
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0006
|2,0106
|% -0,54
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.766
|2.838
|-13,26
|
|Yarım
|1.337
|1.373
|-6,41
|
|Çeyrek
|670
|686
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,06
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.13 ) 1, 362
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, VAKKO, LOGO, BRMEN, TRILC, LUKSK, UMPAS, SANKO, ESEN, GOZDE
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, FENER, CASA, UZERB
-
15:13
OTKAR, VAKFN, SANKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında