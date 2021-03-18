***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 14:17
0 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif olan 8.364.000 USD ( 61.642.000 Türk Lirası) ile ihale sonucunda en düşük teklif sahibi firma olmuştur. İhale sonucunun kesinleşmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun onayına tabidir. Tarafımıza sonuç tebliğ edildiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918992
BIST
17:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.568
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1.575
En Düşük
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|| -0,1209
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|: 7,3720
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|Önceki Kapanış
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7,5644
En Düşük
7,3265
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|| -0,1896
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17:05408,57
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|Önceki Kapanış
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422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CLEBI
|330,00
|215.030.948
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.201.565
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|81.230.003
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|65.794.692
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|53.245.132
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.995.765
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.925.804
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|FROTO
|215,10
|2.400.948.103
|% -6,15
|
|THYAO
|14,06
|1.043.176.498
|% -3,37
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|KRDMD
|7,55
|880.647.975
|% -0,79
|
|GARAN
|9,12
|3.162.673.268
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,76
|736.348.436
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,15
|560.251.849
|% -1,38
|
|ODAS
|3,93
|894.767.120
|% 5,36
|
|TSKB
|1,71
|270.537.133
|% 1,18
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3760
|% -1,59
|
|Euro
|8,7960
|8,8038
|% -2,07
|
|Sterlin
|10,2106
|10,2618
|% -2,14
|
|Frank
|7,8935
|7,9411
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-20,92
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,17
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.789
|-29,00
|
|Tam
|2.710
|2.779
|-55,46
|
|Yarım
|1.310
|1.344
|-26,83
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,69
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, ISCTR, YKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 57 artarak (% 0.41 ) 1, 359
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17:16
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