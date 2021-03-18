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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2021 14:17


0 Bağlı Ortaklığımız olan Rolweg S.A , Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı  ihalesinde vermiş olduğu teklif olan 8.364.000 USD ( 61.642.000 Türk  Lirası) ile ihale sonucunda en düşük teklif sahibi firma olmuştur. İhale sonucunun kesinleşmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)' nun onayına tabidir. Tarafımıza sonuç tebliğ edildiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
 
Kamuoyuna   Saygıyla Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918992


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